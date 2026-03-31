Лавров заявил, что борьба за ведущие позиции в мире ведется не на жизнь, а на смерть

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что борьба за ведущие позиции в новом мире ведется крайне серьезно – не на жизнь, а на смерть.

"Мы это почти ежедневно наблюдаем", – сказал глава ведомства на Общем собрании Российского совета по международным делам.

Лавров добавил, что в настоящее время мир находится в активной фазе перестройки, которая в перспективе должна привести к устойчивому и справедливому многополярному миру. Однако сейчас эта перестройка выглядит скорее как "ломка".

Также, по словам министра, эксперты как в России, так и за рубежом указывают на череду проявлений и обращают внимание на подрыв систем современного международного права. Сдерживающие факторы, десятилетиями поддерживавшие относительную стабильность, постепенно исчезают.

Лавров подчеркнул, что некоторые страны уже "потеряли берега" и открыто заявляют о своих правах на те или иные территории, не подкрепляя их никакими правовыми основаниями.

Ранее Лавров заявил, что подход "рубить с плеча" в переговорах на Ближнем Востоке никогда не принесет результата. Он подчеркнул, что действия США и Израиля будут иметь тяжелые и долгосрочные последствия.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.