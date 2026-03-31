Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 14:19

Политика

Лавров заявил, что некоторые страны "потеряли берега" из-за претензий на чужие территории

Фото: kremlin.ru

В последнее время отдельные государства "потеряли берега" из-за демонстрации необоснованных притязаний на чужие земли. Об этом сообщает RT со ссылкой на выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на общем собрании Российского совета по международным делам.

Причем заявления о территориальных амбициях, по словам главы МИД России, зачастую не сопровождаются юридическими обоснованиями.

В середине января в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы приказал разработать план по захвату Гренландии. Спустя сутки в конгресс был внесен законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США", разрешающий Трампу принять необходимые шаги для присоединения автономии.

Сам американский лидер уточнял, что остров ему необходим для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". При этом он подчеркивал, что в получении Гренландии ему нужна помощь НАТО.

Однако Европарламент осудил данные заявления, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО". Спустя время Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний.

В начале февраля Трамп заявил о старте переговоров по ситуации в Гренландии. Он выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности США.

Кроме того, он рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущего документа. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика