Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 11:52

Политика

Трамп сообщил о планах Великобритании передать остров Диего-Гарсия Маврикию

Фото: whitehouse.gov

Британские власти собираются передать остров Диего-Гарсия, находящийся в Индийском океане, Маврикию, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.

"Наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует без каких-либо на то причин передать остров Диего-Гарсия, на котором расположена важнейшая военная база США, Маврикию", – цитирует его пост газета "Известия".

В своей публикации глава Белого дома также призвал Данию и ее европейских партнеров поступить "правильно", передав Гренландию Соединенным Штатам в интересах национальной безопасности.

Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. В частности, автономия необходима стране для строительства противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". В то же время американский лидер указывал на риск захвата острова Китаем или Россией.

Европарламент осудил данные заявления, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО". В качестве ответа ЕС начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний и отправил на остров подразделения вооруженных сил.

Однако спустя время военные самолеты в Гренландию направили и США. Причем Штаты действовали по согласованию с властями Дании. Предполагается, что авиация примет участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.

Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США

Читайте также


политика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика