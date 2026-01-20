Трамп сообщил о планах Великобритании передать остров Диего-Гарсия Маврикию

Фото: whitehouse.gov

Британские власти собираются передать остров Диего-Гарсия, находящийся в Индийском океане, Маврикию, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial.

"Наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует без каких-либо на то причин передать остров Диего-Гарсия, на котором расположена важнейшая военная база США, Маврикию", – цитирует его пост газета "Известия".

В своей публикации глава Белого дома также призвал Данию и ее европейских партнеров поступить "правильно", передав Гренландию Соединенным Штатам в интересах национальной безопасности.

Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. В частности, автономия необходима стране для строительства противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". В то же время американский лидер указывал на риск захвата острова Китаем или Россией.

Европарламент осудил данные заявления, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО". В качестве ответа ЕС начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний и отправил на остров подразделения вооруженных сил.

Однако спустя время военные самолеты в Гренландию направили и США. Причем Штаты действовали по согласованию с властями Дании. Предполагается, что авиация примет участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.