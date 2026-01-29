В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве женщины, пропавшей 23 января

Фото: телеграм-канал SHOT

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, пропавшей 23 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что его в настоящий момент доставляют в следственные органы.

Расчлененные и обгоревшие останки женщины были обнаружены ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По данным СМИ, ее убил 28-летний житель Дагестана.

Незадолго до преступления пара заключила мусульманский обряд бракосочетания, после которого мужчина продал полученную в приданое "Ладу Приору". Женщина написала заявление об угоне и пропала после того, как встретилась с мужем. По словам знакомых семьи, у нее остались трое детей от первого брака.

