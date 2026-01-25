Форма поиска по сайту

25 января, 16:32

Происшествия

Житель Самары задержан после убийства и расчленения знакомого

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Самарской области"

Правоохранители задержали 76-летнего жителя Самары, подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого. Об этом РИА Новости сообщили в региональном СУСК России.

По информации следствия, инцидент произошел 24 января в Кинель-Черкасском районе. Подозреваемый и его 70-летний знакомый находились в бане и распивали спиртные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Фигурант ударил оппонента, после чего тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник расчленил его тело, а затем выкинул в выгребную яму.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи проводят необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина ударил соседа и распылил в сторону его семьи перцовый баллончик в результате конфликта. Содержимое баллончика попало на годовалого ребенка, которого доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

происшествиярегионы

