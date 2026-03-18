Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бурый медведь Гром и гималайские медведи Алладин, Бабуля, Фаня и Вася вышли из спячки в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора зоосада Светлану Акулову.

"И в Устюге, в зоосаде у нас проснулся Миша, но Яша еще пока спит", – уточнила она.

По словам Акуловой, были переживания, что животные будут долго просыпаться из-за снежной зимы. Особенно опасения вызывал 32-летний Алладин, но все обошлось, сказала она.

Гендиректор отметила, что медведи себя хорошо чувствуют, приходят в себя и осматривают территорию. В частности, Бабуля стала делать зарядку дважды в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок.

"Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем, но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей", – добавила Акулова.

Из-за потепления в Москве также пробуждаются бабочки и пауки. Активно перемещаться они начнут при стабильной температуре около плюс 10 градусов. Видео с первыми проснувшимися насекомыми уже появились в интернете.