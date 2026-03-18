18 марта, 11:02

Новостройка по реновации появится на улице Михайлова в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом по реновации появится в Рязанском районе по адресу улица Михайлова, земельный участок № 13. Градостроительный план для возведения здания уже выдан, сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, на территории площадью 0,98 гектара появится дом с современной архитектурой и благоустроенным двором. Общая площадь дома составит 34 тысячи квадратных метров. Проектом также предусмотрено размещение коммерческих и бытовых помещений на первых этажах. Это обеспечит москвичей повседневными сервисами в шаговой доступности, сказал Овчинский.

Отмечается, что Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) показывает высокие результаты реализации программы реновации и занимает второе место по числу построенных и введенных в эксплуатацию домов.

Тем временем на Амурской улице в Гольянове началось возведение жилого комплекса по реновации. Он будет состоять из четырех корпусов, его общая площадь превысит 52 тысячи "квадратов". Там будет 538 квартир, жилая площадь помещений составит порядка 34 тысяч "квадратов".

городреновациястроительство

