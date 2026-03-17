Новости

Новости

17 марта, 10:22

Строительство еще одного дома по реновации началось в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возведение еще одного дома по программе реновации началось в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на Амурской улице. Там строится жилой комплекс из 4 корпусов, общая площадь которых превысит 52 тысячи квадратных метров. Всего в новом доме будет 538 квартир, 8 из которых обустроят специально для маломобильных граждан. Жилая площадь помещений составит около 34 тысяч "квадратов".

При возведении объекта используются высококачественные отечественные материалы. Также применяются технологии энергоэффективности.

В жилом комплексе в форме прямоугольника будет благоустроенный внутренний двор с двумя детскими площадками и зоной для занятий спортом со специальным прорезиненным покрытием. Появится там и пространство для спокойного отдыха. Кроме того, для удобства жильцов в новостройке сделают подземный паркинг, который свяжет все корпуса. Спуститься туда можно будет на современных лифтах.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, специалисты будут контролировать строительство новостройки на всех этапах. После получения извещения о начале работ от застройщика инспекторы составили список проверок. Выезжать на площадку будут сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Им предстоит оценивать качество конструкций и материалов.

Вместе с тем 21 новостройка по программе реновации строится на юго-западе столицы. Новые жилые комплексы общей площадью свыше 950 тысяч "квадратов" появятся в 7 районах ЮЗАО. В них будет около 9,3 тысячи квартир, общая площадь которых составит примерно 560 тысяч квадратных метров. При этом 120 из них адаптируют для маломобильных граждан.

"Новости дня": в СВАО построят 17 домов по программе реновации

Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

