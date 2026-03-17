Строительство еще одного дома по реновации началось в Гольянове

Возведение еще одного дома по программе реновации началось в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на Амурской улице. Там строится жилой комплекс из 4 корпусов, общая площадь которых превысит 52 тысячи квадратных метров. Всего в новом доме будет 538 квартир, 8 из которых обустроят специально для маломобильных граждан. Жилая площадь помещений составит около 34 тысяч "квадратов".

При возведении объекта используются высококачественные отечественные материалы. Также применяются технологии энергоэффективности.

В жилом комплексе в форме прямоугольника будет благоустроенный внутренний двор с двумя детскими площадками и зоной для занятий спортом со специальным прорезиненным покрытием. Появится там и пространство для спокойного отдыха. Кроме того, для удобства жильцов в новостройке сделают подземный паркинг, который свяжет все корпуса. Спуститься туда можно будет на современных лифтах.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, специалисты будут контролировать строительство новостройки на всех этапах. После получения извещения о начале работ от застройщика инспекторы составили список проверок. Выезжать на площадку будут сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Им предстоит оценивать качество конструкций и материалов.

Вместе с тем 21 новостройка по программе реновации строится на юго-западе столицы. Новые жилые комплексы общей площадью свыше 950 тысяч "квадратов" появятся в 7 районах ЮЗАО. В них будет около 9,3 тысячи квартир, общая площадь которых составит примерно 560 тысяч квадратных метров. При этом 120 из них адаптируют для маломобильных граждан.