Десять человек пострадали из-за утечки газа на предприятии в США

Из-за утечки токсичного газа на предприятии в городе Дусон штата Луизиана в США были госпитализированы десять человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата.

В больницы доставлены трое спасателей, шестеро сотрудников завода и один работник соседней организации.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность клапана, вызвавшая выброс трифторида бора. Весь персонал предприятия был эвакуирован, прибывшим специалистам удалось остановить утечку.

Ранее в Китае 21 человек погиб в результате взрыва на заводе фейерверков. Еще 61 сотрудник получил ранения.

После ЧП председатель КНР Си Цзиньпин поручил в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва. Вскоре правоохранители задержали ответственное лицо на предприятии.