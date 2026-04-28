Kyodo: взрыв произошел на заводе фармацевтической компании в Японии

Фото: 123RF.com/freedomnaruk

В японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании Maruzen Pharmaceuticals. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По предварительной информации, на территории предприятия взорвалась цистерна с топливом. Госпитализированы по крайней мере 5 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные и спасательные службы.

Ранее взрыв произошел на территории теплоэлектроцентрали CET Vest в Бухаресте. Глава румынского департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что на территории завода загорелись 2 трансформатора. В результате инцидента никто не пострадал.

Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна, чтобы дым не попадал в квартиры. Обстановка на месте ЧП была под постоянным наблюдением профильных служб.