28 апреля, 16:46

В Петербурге спасли кота, просидевшего 12 часов с зажатой в двери лапой на балконе

Фото: vk.com/koshkispas

В Санкт-Петербурге спасли кота, который просидел 12 часов на балконе с зажатой в двери лапой. Об этом сообщила пресс-служба "Кошкиспас".

Хозяин уехал по делам, оставив питомца на застекленном балконе с приоткрытой на вертикальное проветривание дверью. Животное попыталось вернуться в квартиру, но соскользнуло и попало лапой в щель между полотном и косяком.

Бьющегося и орущего кота заметили жильцы дома напротив, после чего вызвали спасателей. Сосед с пятого этажа разрешил специалистам пройти на свой балкон, чтобы те смогли добраться до пострадавшего с помощью альпинистских веревок.

Уже на месте эксперты обнаружили, что конечность кота сильно застряла. Более того, кость оказалась обнажена, а вокруг все было перепачкано кровью. Спасателям пришлось приложить усилия, чтобы надавить на дверь и освободить животное.

В результате питомца поместили в переноску и спустили вниз. Соседи оперативно отвезли его в ветеринарную клинику. К настоящему моменту неизвестно, удастся ли коту сохранить конечность.

Ранее операцию по спасению кота провели в Москве, где в одной из квартир пухлый питомец провалился в пространство между ванной и стеной.

Животное хотело пролезть к стояку водоснабжения, но застряло. При попытке выбраться кот сломал когти и стер подушечки на лапах. Спасателям пришлось выпилить часть гипсокартонной перегородки, после чего питомец был успешно освобожден.

