Спасатели в Финляндии помогли собаке, которая 54 часа провела на крутом каменистом склоне

Фото: 123RF.com/yourapechkin

В Финляндии спасатели вызволили собаку, которая провела более двух суток на крутом каменистом склоне, сообщает издание Yle.fi.

По данным СМИ, 17 января собака по кличке Ярру из общины Липери отправилась с хозяином на прогулку в зимний лес. На глазах у владельца она погналась за лисой, забралась в расщелину на скале и исчезла. Мужчина целые сутки пытался самостоятельно вызволить питомца, но не смог и обратился за профессиональной помощью.

Спасательная операция началась 18 января. В течение 33 часов без перерыва команда долбила и сверлила гранит на сложном рельефе. Подобравшись немного ближе к животному, спасатели установили обогреватели, чтобы Ярру не замерзла. К этому моменту собака уже отзывалась на голос хозяина, но все еще не могла выбраться из ловушки.

В итоге в скале было проделано отверстие, через которое Ярру смогла выбраться наружу и наконец воссоединиться с владельцем.

Ранее спасатели около двух недель пытались вызволить рыжего кота, застрявшего в дымоходе дома в Санкт-Петербурге. Специалисты оставляли для животного в шахте дымохода корм и кошколовку, а также не раз пытались достать его через крышу дома.