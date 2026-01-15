Форма поиска по сайту

15 января, 08:38

Спасатели две недели пытаются вызволить кота из дымохода в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Кошкиспас"

В Санкт-Петербурге спасатели уже около двух недель пытаются вызволить рыжего кота, который застрял в дымоходе жилого дома на улице Чайковского, сообщили в региональной Службе спасения животных "Кошкиспас".

"Посетили с очередным официальным визитом квартиру на Чайковского. Кот, что характерно, встречаться отказался", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Там добавили, что специалисты оставили для животного в шахте дымохода корм и кошколовку, однако кот до сих пор не выходит к людям. Спасатели не раз пытались достать его через крышу дома, а также заманивали с помощью корма и игрушек.

Как отметили в службе, даже после трех часов попыток установить контакт животное не пошло на руки и перебралось в соседнюю вентиляционную шахту.

Ранее в американском городе Бингемтон спасатели вытащили пухлую белку из мусорного контейнера, где она застряла. После спасательной операции грызуна доставили в реабилитационный центр, где его ждал обед с арахисом. На следующий день белку выпустили на свободу.

Сотрудники "СпасРезерва" спасли кота, застрявшего в обшивке здания в Москве

