Спасатели две недели пытаются вызволить кота из дымохода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге спасатели уже около двух недель пытаются вызволить рыжего кота, который застрял в дымоходе жилого дома на улице Чайковского, сообщили в региональной Службе спасения животных "Кошкиспас".

"Посетили с очередным официальным визитом квартиру на Чайковского. Кот, что характерно, встречаться отказался", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

Там добавили, что специалисты оставили для животного в шахте дымохода корм и кошколовку, однако кот до сих пор не выходит к людям. Спасатели не раз пытались достать его через крышу дома, а также заманивали с помощью корма и игрушек.

Как отметили в службе, даже после трех часов попыток установить контакт животное не пошло на руки и перебралось в соседнюю вентиляционную шахту.

