Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:56

Происшествия

Спасатели в Подмосковье помогли коту, выпавшему из окна на козырек подъезда

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Спасатели в Звенигороде помогли коту, который выпал из окна квартиры на козырек над входом в подъезд. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Московской областной противопожарно-спасательной службы".

О произошедшем в службу экстренных вызовов "Система-112" заявила хозяйка кота. По ее словам, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

Прибывшие на место специалисты противопожарно-спасательной службы достали кота с помощью трехколенной лестницы. После чего животное было передано хозяйке.

Спасатели отметили, что видимых травм кот в результате падения не получил.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса помогли выбраться собаке с окруженного водой небольшого острова, находящегося в лесу возле поселка Запрудня Талдомского округа. Об инциденте сообщили очевидицы, которые заметили отрезанное от суши животное во время прогулки.

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

Читайте также


происшествияживотные

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика