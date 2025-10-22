Спасатели в Подмосковье помогли коту, выпавшему из окна на козырек подъезда

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Спасатели в Звенигороде помогли коту, который выпал из окна квартиры на козырек над входом в подъезд. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Московской областной противопожарно-спасательной службы".

О произошедшем в службу экстренных вызовов "Система-112" заявила хозяйка кота. По ее словам, он выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

Прибывшие на место специалисты противопожарно-спасательной службы достали кота с помощью трехколенной лестницы. После чего животное было передано хозяйке.

Спасатели отметили, что видимых травм кот в результате падения не получил.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса помогли выбраться собаке с окруженного водой небольшого острова, находящегося в лесу возле поселка Запрудня Талдомского округа. Об инциденте сообщили очевидицы, которые заметили отрезанное от суши животное во время прогулки.