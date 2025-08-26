Спасатели освободили окруженную болотом собаку в Талдомском округе

Фото: vk.com/mosoblspas

Спасатели помогли выбраться собаке с окруженного водой небольшого острова, находящегося в лесу возле поселка Запрудня Талдомского округа, передает телеканал "360".

В операции принимали участие сотрудники 215-й части Мособлпожспаса. Об инциденте они узнали от очевидицы, которая заметила отрезанное от суши животное во время прогулки.

Прибыв на место, специалисты в течение получаса обнаружили собаку с помощью ориентиров, которые составила женщина.

"Водную преграду специалист преодолел в водонепроницаемых штанах, вооружившись палкой для прощупывания дна. Обезопасив руки защитными перчатками и убедившись, что пес настроен дружелюбно, спасатель взял собаку на руки и перенес на берег", – рассказал старший смены Артем Шмидков.

Когда животное оказалось на суше, оно сразу убежало.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота, который застрял в облицовке набережной Фонтанки. Операция по спасению длилась неделю. Животное оказалось в ловушке на глубине около четырех метров и не поддавалось попыткам достать его.

Волонтеры переживали, что уровень воды в реке может подняться, поэтому просили проходящие мимо суда сбавлять скорость, чтобы не создавать волн. В конце концов кота удалось поймать с помощью клетки.