Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА из-за семейных обстоятельств

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила пресс-служба команды.

При этом состав тренеров команды пополнили итальянцы Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Они приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби. Багаттини займет должность тренера по физической подготовке, а Фаваретто будет отвечать за стандартные положения.

Клуб поблагодарил Березуцкого за работу, а также пожелал итальянским специалистам удачи.

Ранее экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. До него главным тренером национальной команды республики был испанец Карлос Алос. Он руководил сборной с лета 2023 года. В декабре 2025-го его отстранили от работы.