Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии

Фото: телеграм-канал "АБФФ"

Бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. Об этом сказано на сайте Федерации футбола республики.

До Гончаренко пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года. С этого времени под его руководством было проведено 26 матчей, из которых выиграть удалось лишь 6 раз. Еще в десяти случаях была достигнута ничья, а в остальных – поражения.

В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Белоруссии заняла последнее место в своей группе. В результате Алос был отстранен от работы в декабре 2025-го.

Гончаренко в последний раз работал в "Пари НН". Оттуда он ушел в июне 2025 года. Также белорусский специалист возглавлял екатеринбургский "Урал", краснодарскую "Кубань", московский ЦСКА, "Уфу" и "Краснодар".

С ЦСКА Гончаренко выиграл Суперкубок России и дважды завоевывал серебро чемпионата России.

Ранее испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Специалист приступит в выполнению своих обязанностей 8 января. Контракт с ним заключен до лета 2028 года.

Вместе с Карседо в тренерском штабе будут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Также работу в клубе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

