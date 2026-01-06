Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 13:26

Спорт

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии

Фото: телеграм-канал "АБФФ"

Бывший тренер московского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии. Об этом сказано на сайте Федерации футбола республики.

До Гончаренко пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу занимал 48-летний испанец Карлос Алос, который возглавлял команду с лета 2023 года. С этого времени под его руководством было проведено 26 матчей, из которых выиграть удалось лишь 6 раз. Еще в десяти случаях была достигнута ничья, а в остальных – поражения.

В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Белоруссии заняла последнее место в своей группе. В результате Алос был отстранен от работы в декабре 2025-го.

Гончаренко в последний раз работал в "Пари НН". Оттуда он ушел в июне 2025 года. Также белорусский специалист возглавлял екатеринбургский "Урал", краснодарскую "Кубань", московский ЦСКА, "Уфу" и "Краснодар".

С ЦСКА Гончаренко выиграл Суперкубок России и дважды завоевывал серебро чемпионата России.

Ранее испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Специалист приступит в выполнению своих обязанностей 8 января. Контракт с ним заключен до лета 2028 года.

Вместе с Карседо в тренерском штабе будут помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Также работу в клубе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

Тренер "Балтики" Талалаев дисквалифицирован на три матча за неприличный жест

Читайте также


спорт

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика