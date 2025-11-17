Карпин ушел с поста главного тренера московского "Динамо"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тренер поблагодарил руководство, игроков, сотрудников клуба, а также болельщиков. По словам Карпина, он планирует полностью сосредоточиться на национальной сборной России, чтобы вернуть команду в международные соревнования.

"У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", – цитирует его пресс-служба РФС.

Генеральный секретарь союза Максим Митрофанов назвал решение Карпина правильным. Он отметил, что у национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи.

"Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности", – цитирует Митрофанова ТАСС.

Карпин является тренером сборной России по футболу с 2021 года. Московский клуб "Динамо" он возглавил летом 2025 года. Команда набрала за 15 туров 17 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице Мир – Российской Премьер-лиги (РПЛ). Однако "Динамо" не могло победить пять матчей подряд.

Ранее Владимир Леонченко покинул пост генерального директора столичного "Локомотива". Его место занял бывший защитник команды Борис Ротенберг. Он провел в составе клуба 17 матчей. Также футболист выступал за московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию".

