10 ноября, 13:27

Покровская ушла с поста главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Татьяна Покровская, занимавшая пост главного тренера сборной по синхронному плаванию с 1998 года, заявила о своем уходе с должности. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Уточняется, что она продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам и популяризовать синхронное плавание, но уже в качестве советника председателя ФВВСР.

Главным тренером станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Ранее 55-летний Константин Ушаков, возглавлявший подмосковный клуб "Заречье-Одинцово", стал главным тренером женской сборной России по волейболу. До него на этой должности был серб Зоран Терзич.

Ушаков подчеркивал, что будет совмещать свой новый пост с должностью главного тренера подмосковного клуба. Он также признавался, что хотел поработать с женской сборной еще после неудачного сезона в 2017 году.

