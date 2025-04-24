Константин Ушаков назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

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Главным тренером женской сборной России по волейболу стал 55-летний Константин Ушаков, который с 2024 года возглавляет подмосковный клуб "Заречье-Одинцово". Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В период с 2022 по декабрь 2024 года пост главного тренера женской сборной России по волейболу занимал серб Зоран Терзич.

При этом Ушаков рассказал в беседе с ТАСС, что будет совмещать свой новый пост с должностью главного тренера подмосковного клуба.

Он также признался, что хотел поработать с женской сборной после неудачного сезона в 2017 году, когда Ушаков занимал пост главного тренера национальной команды. Сейчас специалист планирует познакомиться со всеми игроками, а уже после приступить к своим обязанностям.

Ушаков также работал с московским "Динамо", с которым выиграл чемпионат и дважды Кубок России. Кроме того, он тренировал краснодарское "Динамо". Благодаря ему этот клуб дважды становился обладателем Кубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Он объяснил это тем, что хочет сконцентрироваться на работе со сборной России по футболу. По его словам, данное решение было непростым. Также специалист поблагодарил всех, кто был рядом, и принес извинения тем, чьи ожидания не были оправданы.

Карпин возглавлял "Ростов" с декабря 2017 года. В августе 2021 года команда объявила об уходе специалиста, однако 10 марта 2022-го он вновь стал главным тренером клуба. С этого момента он также занимал должность главного тренера сборной России по футболу.