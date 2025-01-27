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27 января, 12:18

Спорт

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост, сообщается на сайте Федерации футбола республики.

"Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон", – уточняется в сообщении.

Также казахстанскую сборную покидает весь тренерский штаб. Кандидатура на место нового тренера сборной пока еще рассматривается, заключили в пресс-службе.

Черчесов стал главным тренером казахстанской сборной в июне 2024 года. Под его руководством команда Казахстана провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, набрав лишь одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

До этого, с 2016 по 2021 год, Черчесов выступал в качестве главного тренера сборной России по футболу.

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