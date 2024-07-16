16 июля, 13:28Спорт
Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии по футболу
Фото: ТАСС/ЕРА/FRIEDEMANN VOGEL
Гарет Саутгейт решил покинуть пост главного тренера сборной Англии по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной сборной.
Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии был рассчитан до декабря этого года. Всего под руководством этого тренера команда провела 102 матча.
Ранее англичане проиграли испанцам в финале Евро-2024. Матч состоялся в Берлине. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У проигравших отличился Коул Палмер (73-я минута). Отмечается, что сборная Англии никогда не побеждала на чемпионатах Европы по футболу.
До этого Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером страны Валерием Карпиным. В спортивном объединении положительно оценили результаты его работы и разделили подход Карпина к формированию и подготовке состава команды. Контракт продлен на четыре года.
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