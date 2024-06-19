Роналду установил рекорд по числу попаданий в офсайд на Евро-2024

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Нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на чемпионате Европы – 2024 в Германии. Об этом передает "Газета.ру".

39-летний спортсмен во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира.

Встреча Португалии и Чехии завершилась со счетом 2:1. Первый гол в ворота португальцев забил Лукаш Провод на 62-й минуте. Через семь минут чех Робин Гранач отправил мяч в собственные ворота. В компенсированное время футболист сборной Португалии Шику Консейсау забил гол и вывел свою команду вперед.

Ранее сообщалось, что французского нападающего Килиана Мбаппе госпитализировали после матча со сборной Австрии. По данными СМИ, спортсмен во время верховой борьбы врезался лицом в плечо австрийского футболиста и получил травму носа. В ближайшее время Мбаппе пройдет лечение, писали журналисты.