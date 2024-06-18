Футболист Федор Смолов перешел из "Динамо" в "Краснодар"

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Федор Смолов покинул футбольный клуб "Динамо" и перешел в "Краснодар". Трудовое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года, сообщается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

"Форвард перешел в наш клуб в статусе свободного агента и подписал с "быками" личный контракт сроком на один год", – говорится в сообщении.

Спортсмен является воспитанником "Динамо", он выступал за основную команду с 2008 по 2010 год, а также с 2022 по май 2024 года. Вместе с "Динамо" футболист трижды становился бронзовым призером чемпионата России.

В "Краснодаре" он находился с 2015 по 2018 год. В его составе он стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезонов–2015/16 и 2016/17.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что "Интер Майами" станет для него последним клубом в его карьере. Спортсмен добавил, что старается не задумываться об уходе из футбола. Вместо этого он наслаждается каждым моментом в игре.

До этого испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

Представители клуба уточнили, что игрок будет выступать за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение, уже подписанное сторонами, будет действовать до 2029 года.

