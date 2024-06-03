"Реал" официально объявил о переходе футболиста Мбаппе

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Испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает RT.

Представители клуба уточнили, что игрок будет выступать за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение, уже подписанное сторонами, будет действовать до 2029 года.

25-летний французский футболист играл за ПСЖ с 2017 по 2024 год. За это время в составе команды он успел шесть раз стать чемпионом Франции. При этом за все матчи, сыгранные за клуб, Мбаппе смог забить 234 мяча. Это достижение принесло ему звание лучшего бомбардира в истории команды.

Ранее испанский "Реал" сумел обыграть германскую "Боруссию" из Дортмунда в финальном матче футбольной Лиги чемпионов, завоевав таким образом первое место в турнире. Эта победа в главном европейском соревновании стала для футболистов из Мадрида 15-й по счету.