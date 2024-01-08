СМИ сообщили о согласовании контракта Мбаппе с "Реалом"

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Нападающий сборной Франции по футболу и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе согласовал контракт с "Реал Мадридом", сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Ожидается, что футболист присоединится к клубу летом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в мадридский "Реал" в начале июля. Отмечалось, что мама футболиста Файза Ламари, а также адвокаты Мбаппе прибудут в столицу Испании, чтобы согласовать заключающие условия трансфера. Их поездка ожидается между 1 и 7 июля.

Мбаппе стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов мира. Стоимость 24-летнего игрока увеличилась с 160 до 180 миллионов евро. Стоимость футболиста выросла после завоевания "Золотой бутсы" на чемпионате мира 2022 года в Катаре.