18 декабря, 21:59Спорт
Месси во второй раз признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу
Фото: ТАСС/Лионель Месси
Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. На турнире игрок забил семь голов.
Месси стал первым в истории ЧМ по футболу игроком, который во второй раз завоевал данный титул. В первый раз он получил такое звание в 2014 году.
Между тем лучшим вратарем ЧМ был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком – его соотечественник Энцо Фернандес. Званием лучшего бомбардира наградили француза Килиана Мбаппе.
Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу в Катаре. Французские спортсмены проиграли. Основное время завершилось с результатом 3:3. Но после аргентинские футболисты смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино лично вручил Месси кубок за победу. Известно, что трофей изготовлен из золота 18 карат, основание приза отделано двумя малахитовыми поясками.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!