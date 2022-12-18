Месси во второй раз признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Лионель Месси

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. На турнире игрок забил семь голов.

Месси стал первым в истории ЧМ по футболу игроком, который во второй раз завоевал данный титул. В первый раз он получил такое звание в 2014 году.

Между тем лучшим вратарем ЧМ был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком – его соотечественник Энцо Фернандес. Званием лучшего бомбардира наградили француза Килиана Мбаппе.

Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу в Катаре. Французские спортсмены проиграли. Основное время завершилось с результатом 3:3. Но после аргентинские футболисты смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино лично вручил Месси кубок за победу. Известно, что трофей изготовлен из золота 18 карат, основание приза отделано двумя малахитовыми поясками.

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