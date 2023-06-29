Журналист Галлардо заявил, что Мбаппе перейдет в "Реал" в начале июля

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Французский футболист, нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал" в начале июля, сообщил журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо, пишет "Газета.ру".

Отмечается, что мама футболиста Файза Ламари, а также адвокаты Мбаппе прибудут в столицу Испании, чтобы согласовать заключающие условия трансфера. Их поездка ожидается между 1 и 7 июля.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лидером рейтинга самых дорогих футболистов мира.

Стоимость 24-летнего игрока увеличилась с 160 до 180 миллионов евро. Стоимость футболиста выросла после завоевания "Золотой бутсы" на чемпионате мира 2022 года в Катаре.