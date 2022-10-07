Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

Фото: AP/Christophe Ena

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. По данным издания, в текущем сезоне спортсмен заработает 128 миллионов долларов.

Отмечается, что 110 миллионов от указанной суммы – зарплата футболиста, остальное же приходится на контракты со спонсорами.

Вторую строчку в рейтинге занимает другой нападающий ПСЖ – аргентинец Лионель Месси. Его доход составит 120 миллионов долларов, 65 из которых – зарплатные. Затем идет нападающий "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду, итоговый заработок которого оценивается в 100 миллионов долларов.

Ранее Килиан Мбаппе возглавил другой рейтинг. Эксперты признали его самым дорогим футболистом мира. Потенциальную трансферную стоимость нападающего ПСЖ аналитики оценили в 205,6 миллиона евро.



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