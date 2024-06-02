Футболисты "Реала" в 15-й раз выиграли Лигу чемпионов

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Испанский "Реал" обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Матч, который прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83-я).

Нынешняя победа в главном европейском турнире стала для мадридцев юбилейной, 15-й победой.

До этого сообщалось, что "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет составил 2:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (54-я минута), за "Зенит" отличились Густаво Мантуан (65-я минута) и Артур (85). В результате "Зенит" набрал 57 очков.

