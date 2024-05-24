Суперкубок России по футболу пройдет 13 июля

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Матч за Суперкубок России по футболу 2024 года состоится 13 июля. Информация об этом была опубликована на сайте Российского футбольного союза (РФС).

К настоящему моменту не названо точное время и место проведения матча.

В публикации также отмечается, что бюро исполкома РФС утвердило календарь Мир РПЛ и группового этапа Пути РПЛ на сезон 2024–25. Кроме того, были определены даты проведения плей-офф Fonbet Кубка России.

Фото: сайт Российского футбольного союза

Также в РФС указали, что следующий сезон Российской Премьер-лиги начнется 20 июля.

Ранее сообщалось, что "Зенит" сумел выйти в суперфинал Кубка России после победы над ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ. В основное время игры ни одна из команд не смогла открыть счет, но в серии пенальти хозяева оказались точнее – 5:4.

Суперфинал состоится 2 июня в Москве в "Лужниках". "Зениту" предстоит играть с калининградской "Балтикой".