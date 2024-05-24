24 мая, 19:17Спорт
Суперкубок России по футболу пройдет 13 июля
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Матч за Суперкубок России по футболу 2024 года состоится 13 июля. Информация об этом была опубликована на сайте Российского футбольного союза (РФС).
К настоящему моменту не названо точное время и место проведения матча.
В публикации также отмечается, что бюро исполкома РФС утвердило календарь Мир РПЛ и группового этапа Пути РПЛ на сезон 2024–25. Кроме того, были определены даты проведения плей-офф Fonbet Кубка России.
Фото: сайт Российского футбольного союза
Также в РФС указали, что следующий сезон Российской Премьер-лиги начнется 20 июля.
Ранее сообщалось, что "Зенит" сумел выйти в суперфинал Кубка России после победы над ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ. В основное время игры ни одна из команд не смогла открыть счет, но в серии пенальти хозяева оказались точнее – 5:4.
Суперфинал состоится 2 июня в Москве в "Лужниках". "Зениту" предстоит играть с калининградской "Балтикой".
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