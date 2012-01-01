"Зенит" обыграл ЦСКА в серии пенальти и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

15 мая "Зенит" из Санкт-Петербурга победил московский ЦСКА в серии пенальти и вышел в суперфинал Фонбет – Кубка России по футболу. Основное время при этом закончилось со счетом 0:0. О событиях матча расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Зенит" – ЦСКА, третья серия: кто бы мог подумать, что за май нам предстоит увидеть столько матчей между сине-бело-голубыми и красно-синими. Для начала соперники встретились в первой игре финала Пути РПЛ Кубка страны в Москве, где в очень близком и скудном на моменты поединке случилась ничья 1:1. Затем "армейцы" героически выстояли в 28-м туре Мир – Российской Премьер-лиги в Петербурге, победив 1:0 и дав шанс столичному "Динамо" вырваться на первое место в таблице. Теперь же наступило время ответной игры Кубка страны.

ЦСКА решил не менять победный состав, "Зенит" же сделал восемь изменений в стартовой расстановке. Но кто бы ни выходил на поле, сюжет всех трех игр был предельно схож. И лично мне он напомнил одно из блистательных выступлений Василия Уткина в "Футбольном клубе", когда мэтр рассказывал про матч чемпионата мира 2010 года между Францией и Уругваем: "Давление, давление, давление – и немножечко контратак". Петербуржцы буквально сидели на воротах москвичей, а красно-синие пытались выискивать редкие шансы впереди.

Но что в этой игре, что в прошлых у "Зенита" были огромные проблемы с доставкой мяча в штрафную. Поэтому бесконечное владение сине-бело-голубых за первый тайм не привело вообще ко сколь-либо опасным моментам. А вот ЦСКА в одной из нечастых вылазок на чужую половину соорудил хороший шанс: на 25-й минуте Иван Обляков нашел в штрафной Антона Заболотного, и форвард с разворота пальнул чуть в сторону от угла.

Но главным эпизодом первого тайма стали не попытки забить. В районе 30-й минуты на навес со штрафного полетел защитник "Зенита" Нуралы Алип, а на его пути оказался выскочивший на перехват голкипер гостей Владислав Тороп. Соперники по эпизоду стукнулись головами так, что вратарь заработал множественные переломы костей лицевого черепа. Вполне вероятно, в Москву его будут перевозить спецтранспортом.

На скамейке находился Игорь Акинфеев, но тренерский штаб выпустил вместо Торопа не его, а 19-летнего дебютанта Владимира Шайхутдинова. Который до этого прославился лишь забавными интервью у бровки с упоминанием своего телеграм-канала о кино. Видимо, легендарный Акинфеев, который не выходил на поле в последних матчах, все еще не готов на 100%. Но надо сказать, Владимир не подвел – доставшиеся ему минуты действовал уверенно и не допустил роковых ошибок.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Сломался" в этом матче не только Тороп. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в перерыве провел вынужденную замену после того, как травму получил крайний полузащитник Артур. А вот наставник ЦСКА Владимир Федотов, кроме вратаря, во втором тайме потерял из-за повреждений еще двоих ключевых игроков в обороне – Мойзеса и Милана Гайича.

Правда, на игре в защите это не сказалось никак. Лишь в стартовые минуты второго тайма "Зенит" провел хорошую атаку после фланговой подачи и даже забил, но автор гола Вильсон Изидор вколачивал мяч из офсайда. Так что взятия ворот не состоялось. В остальном же "армейцы" даже после вынужденных замен в оборонительной линии эталонно снимали верх и перекрывали свободные зоны.

Вообще именно футбола на "Газпром-Арене" было очень мало. "Зенит" с игры так и не смог потревожить Шайхутдинова как следует. Его оппонент на последнем рубеже Денис Адамов и вовсе скучал, так как до последних секунд матча ЦСКА вообще не мог зацепиться за мяч на чужой половине. Лишь под конец Саша Зделар неплохо протащил снаряд до штрафной, но неточно пробил издали. И чуть позже Илья Агапов прострелил на Тамерлана Мусаева, а тот слабовато ткнул мяч мимо ворот. Его попытался подправить в сетку Заболотный, но Антон был в офсайде.

Дополнительного времени в Кубке нет, поэтому соперники сразу перешли к серии пенальти. И если Шайхутдинов так и не взял ни одного удара, то Адамов парировал хиленький выстрел Заболотного в угол. "Зенит" вырвал право сыграть в суперфинале Кубка в "Лужниках", где его уже ждала калининградская "Балтика". Команда Сергея Игнашевича, которая в РПЛ пока идет на предпоследнем месте и рискует вылететь, днем ранее сенсационно выбила в финале Пути регионов московский "Спартак".

А ЦСКА, который стал обладателем Кубка в прошлом сезоне, прощается с трофеем как минимум до следующего года.

