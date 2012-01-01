ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в перенесенном матче 21-го тура РПЛ

25 апреля ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 21-го тура МИР – Российской Премьер-лиги. Такого результата в столичном дерби не было с 2003 года. О причинах такой игры расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

"Два потраченных часа впустую", "уныние", "скучища" – лишь часть разочарованных возгласов в Сети после дерби ЦСКА и "Спартака" в перенесенном из-за президентских выборов 21-м туре РПЛ. Сложно не поддержать предыдущих ораторов, с учетом того, что первый удар в створ красно-белые усилиями Антона Зиньковского нанесли только на 80-й минуте. А красно-синие – и вовсе на 93-й. Но почему дерби, которого ждут вне зависимости от текущего положения команд в таблице, получилось сухим впервые за 41 матч?

"Спартак" уже несколько недель живет без Гильермо Абаскаля, которого временно сменил его бывший ассистент Владимир Слишкович. И пока босниец удивительно стабилен: во всех играх, в которых он руководил процессом от бровки, красно-белые набирали очки. Особенно карнавальным получился выездной матч 25-го тура в минувшие выходные против "Ростова", где команда Валерия Карпина "напривозила" на 1:5 не в свою пользу. С учетом того, что ЦСКА за день до этого неожиданно проиграл обитателю подвала таблицы "Ахмату" 1:2, красно-белые забрались на шестое место в таблице и подошли к дерби на строчку выше "армейцев".

Столь крупная победа в совокупности с предыдущими играми Слишковича запустила маховик сравнений с Массимо Каррерой, который тоже когда-то был ассистентом, а затем в качестве главного выиграл последнее на данный момент чемпионство "Спартака". Тут же пошли разговоры: раз он так здорово идет по дистанции, надо прекратить поиски нового тренера и дать боснийцу шанс. Но не слишком ли, простите, рано? Дерби частично должно было ответить на этот вопрос.

На фоне прущего адреналина после "Ростова" многим казалось, что Слишкович и его команда разобьют ЦСКА в пух и прах. На то были основания: неплохая форма в последних играх плюс невосполнимые кадровые потери соперника в лице двух дисквалифицированных основных защитников Виллиана Роши и Игоря Дивеева, а также одного из лидеров средней линии Аббоса Файзуллаева. Наставнику красно-синих Владимиру Федотову в очередной раз за сезон пришлось кроить экспериментальную тройку центральных игроков обороны: теперь к Илье Агапову и Мойзесу добавился играющий по большим праздникам молодой талант Матвей Лукин.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В атаке же при отсутствии Файзуллаева действовали Федор Чалов и Иван Обляков по краям и Антон Заболотный в привычной роли таранного наконечника.

"Спартак" фактически "отзеркалил" схему ЦСКА, с одним лишь но – построение нападения. Слишкович избрал вариант с ярко выраженным форвардом Александром Соболевым, оттянутым нападающим Манфредом Угальде и плеймейкером Хесусом Мединой, который должен был снабжать их передачами из глубины.

Лично я ждал, что красно-белые будут усиленно бить в зону правого центрального защитника, где действовал Лукин. Но 19-летний юноша за весь матч, по сути, ошибся лишь раз, пропустив за спину Угальде в одной из атак "Спартака" в первом тайме. В остальном же Матвей прекрасно действовал в отборе и грамотно выбирал позицию. Агапов с Мойзесом тоже не подвели, плюс в обороне им активно помогал опорник Саша Зделар и Келлвен с Миланом Гайичем по краям.

Результат – первый удар в створ только на 80-й минуте, о котором я сказал выше. До этого эпизода у "Спартака" был только один неплохой шанс забить. В середине второго тайма красно-белые разыграли быструю комбинацию с фланговым прострелом на Соболева, форвард сборной России развернулся и уже заносил ногу для удара, но под мяч героически бросился Зделар.

ЦСКА же в атаке катастрофически не хватало Файзуллаева. Аббос в этом сезоне – один из главных выдумщиков во всей лиге, который способен и форварда найти тонкой умной передачей, и сам красиво завершить атаку. Ничего из этого Чалов и Обляков предложить не смогли, а лишенный мяча Заболотный только и занимался тем, что бодался с оппонентами.



Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Во многом этому поспособствовала тройка центральных "Спартака" в лице Никиты Чернова, Алексиса Дуарте и Даниила Денисова с опускавшимися к ним Срджаном Бабичем и Даниилом Хлусевичем. Любая опасность у ворот Александра Максименко гасилась в зародыше. Только раз конструкция дала серьезный сбой: на 63-й минуте Хлусевич отдал слабый пас вратарю, мяч перехватил Обляков и должен был казнить соперника, но пробил с левой в сторону от ворот из убойной позиции при выходе один на один.

А первый удар в створ ЦСКА нанес лишь на 93-й минуте усилиями вышедшего на замену Виктора Давилы, который не слишком остро приложился издали. После этого был любопытный эпизод с еще одним выстрелом из-за штрафной, но уже в исполнении Гайича – Максименко спокойно прервал полет мяча в сетку. И на этом все – вот вам и столичное дерби.

Испортило впечатление и судейство. Главный арбитр Василий Казарцев и его бригада как минимум дважды спровоцировали скандал вокруг эпизодов с подозрением на игру рукой Чалова в своей штрафной и жестким фолом Мойзеса против Угальде. Но ни пенальти, ни красной карточки не случилось.

Получается, в дерби нет вопросов только к оборонительным действиям команд. Для матча, от которого инстинктивно ждешь принципиально иного качества, это катастрофа.