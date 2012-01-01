Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 11:16

Спорт
Главная / Истории /

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в перенесенном матче 21-го тура РПЛ

Уперлись в стену: почему матч ЦСКА и "Спартака" стал одним из самых унылых в РПЛ

25 апреля ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче 21-го тура МИР – Российской Премьер-лиги. Такого результата в столичном дерби не было с 2003 года. О причинах такой игры расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

"Два потраченных часа впустую", "уныние", "скучища" – лишь часть разочарованных возгласов в Сети после дерби ЦСКА и "Спартака" в перенесенном из-за президентских выборов 21-м туре РПЛ. Сложно не поддержать предыдущих ораторов, с учетом того, что первый удар в створ красно-белые усилиями Антона Зиньковского нанесли только на 80-й минуте. А красно-синие – и вовсе на 93-й. Но почему дерби, которого ждут вне зависимости от текущего положения команд в таблице, получилось сухим впервые за 41 матч?

"Спартак" уже несколько недель живет без Гильермо Абаскаля, которого временно сменил его бывший ассистент Владимир Слишкович. И пока босниец удивительно стабилен: во всех играх, в которых он руководил процессом от бровки, красно-белые набирали очки. Особенно карнавальным получился выездной матч 25-го тура в минувшие выходные против "Ростова", где команда Валерия Карпина "напривозила" на 1:5 не в свою пользу. С учетом того, что ЦСКА за день до этого неожиданно проиграл обитателю подвала таблицы "Ахмату" 1:2, красно-белые забрались на шестое место в таблице и подошли к дерби на строчку выше "армейцев".

Столь крупная победа в совокупности с предыдущими играми Слишковича запустила маховик сравнений с Массимо Каррерой, который тоже когда-то был ассистентом, а затем в качестве главного выиграл последнее на данный момент чемпионство "Спартака". Тут же пошли разговоры: раз он так здорово идет по дистанции, надо прекратить поиски нового тренера и дать боснийцу шанс. Но не слишком ли, простите, рано? Дерби частично должно было ответить на этот вопрос.

На фоне прущего адреналина после "Ростова" многим казалось, что Слишкович и его команда разобьют ЦСКА в пух и прах. На то были основания: неплохая форма в последних играх плюс невосполнимые кадровые потери соперника в лице двух дисквалифицированных основных защитников Виллиана Роши и Игоря Дивеева, а также одного из лидеров средней линии Аббоса Файзуллаева. Наставнику красно-синих Владимиру Федотову в очередной раз за сезон пришлось кроить экспериментальную тройку центральных игроков обороны: теперь к Илье Агапову и Мойзесу добавился играющий по большим праздникам молодой талант Матвей Лукин.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В атаке же при отсутствии Файзуллаева действовали Федор Чалов и Иван Обляков по краям и Антон Заболотный в привычной роли таранного наконечника.

"Спартак" фактически "отзеркалил" схему ЦСКА, с одним лишь но – построение нападения. Слишкович избрал вариант с ярко выраженным форвардом Александром Соболевым, оттянутым нападающим Манфредом Угальде и плеймейкером Хесусом Мединой, который должен был снабжать их передачами из глубины.

Лично я ждал, что красно-белые будут усиленно бить в зону правого центрального защитника, где действовал Лукин. Но 19-летний юноша за весь матч, по сути, ошибся лишь раз, пропустив за спину Угальде в одной из атак "Спартака" в первом тайме. В остальном же Матвей прекрасно действовал в отборе и грамотно выбирал позицию. Агапов с Мойзесом тоже не подвели, плюс в обороне им активно помогал опорник Саша Зделар и Келлвен с Миланом Гайичем по краям.

Результат – первый удар в створ только на 80-й минуте, о котором я сказал выше. До этого эпизода у "Спартака" был только один неплохой шанс забить. В середине второго тайма красно-белые разыграли быструю комбинацию с фланговым прострелом на Соболева, форвард сборной России развернулся и уже заносил ногу для удара, но под мяч героически бросился Зделар.

ЦСКА же в атаке катастрофически не хватало Файзуллаева. Аббос в этом сезоне – один из главных выдумщиков во всей лиге, который способен и форварда найти тонкой умной передачей, и сам красиво завершить атаку. Ничего из этого Чалов и Обляков предложить не смогли, а лишенный мяча Заболотный только и занимался тем, что бодался с оппонентами.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Во многом этому поспособствовала тройка центральных "Спартака" в лице Никиты Чернова, Алексиса Дуарте и Даниила Денисова с опускавшимися к ним Срджаном Бабичем и Даниилом Хлусевичем. Любая опасность у ворот Александра Максименко гасилась в зародыше. Только раз конструкция дала серьезный сбой: на 63-й минуте Хлусевич отдал слабый пас вратарю, мяч перехватил Обляков и должен был казнить соперника, но пробил с левой в сторону от ворот из убойной позиции при выходе один на один.

А первый удар в створ ЦСКА нанес лишь на 93-й минуте усилиями вышедшего на замену Виктора Давилы, который не слишком остро приложился издали. После этого был любопытный эпизод с еще одним выстрелом из-за штрафной, но уже в исполнении Гайича – Максименко спокойно прервал полет мяча в сетку. И на этом все – вот вам и столичное дерби.

Испортило впечатление и судейство. Главный арбитр Василий Казарцев и его бригада как минимум дважды спровоцировали скандал вокруг эпизодов с подозрением на игру рукой Чалова в своей штрафной и жестким фолом Мойзеса против Угальде. Но ни пенальти, ни красной карточки не случилось.

Получается, в дерби нет вопросов только к оборонительным действиям команд. Для матча, от которого инстинктивно ждешь принципиально иного качества, это катастрофа.

Читайте также


Камзин Никита

спорт

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика