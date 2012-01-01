"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в 24-м туре РПЛ

13 апреля на 24-й тур Мир – Российской Премьер-лиги выпало сразу два матча с приставкой супер: для начала схватку за лидерство в таблице разыграли "Краснодар" и "Зенит", а сразу после на очередное столичное дерби вышли "Локомотив" и ЦСКА. Такой концентрации крутых афиш в один день не было давно. Оправдал ли футбол ожидания, знает спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Битва лидеров РПЛ за первое место в таблице: 44 очка было у "Зенита", 43 – у "Краснодара". Противостояние лучшей команды сезона по игре дома и ведущего клуба по выступлениям в гостях. Две самые надежные обороны чемпионата до начала 24-го тура: 19 пропущенных у представителей Северной столицы и 21 – у южан. И все бы ничего, но до игры был как минимум один важный нюанс в пользу петербуржцев: Мурад Мусаев, который вернулся на тренерский мостик "Краснодара" после резонансного увольнения Владимира Ивича, за всю карьеру ни разу не выигрывал у наставника "Зенита" Сергея Семака – четыре поражения и одна ничья. И именно действия рулевых в итоге предопределили результат.

Семак, который столкнулся с потерей дисквалифицированного Вендела, был вынужден перевести Клаудинью из атаки ближе к центральной зоне в пару к Вильмару Барриосу. И в первом тайме краснодарцы своим прессингом сумели вырубить одного из главных креативщиков петербуржцев, который очень не любит работать под давлением. Что, само собой, сказалось на качестве атакующих действий "Зенита". Единственный удачный ход Клаудиньо в первые 45 минут – заброс из глубины на Андрея Мостового, который из штрафной пробил в "дом" голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову, мяч отскочил к Педро, но 18-летний южноамериканец бахнул гораздо выше перекладины. При этом в целом хозяева смогли создать плотность на своей половине поля, оттеснив на дальний план еще одну ключевую фигуру "Зенита" впереди – лучшего бомбардира РПЛ Маттео Кассьерру. И сине-бело-голубые в такой тесноте просто задохнулись.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

"Краснодар" же не летел в атаку сломя голову, чего так ждали от Мусаева после ухода прагматика Ивича. "Быки" ждали ошибки соперника и прессингом вынуждали его совершать огрехи. На 16-й минуте одна из осечек превратилась в гол: Батчи слева грузил диагональ на дальнюю штангу, защитник петербуржцев Нуралы Алип скверно вынес мяч прямо на Лукаса Оласу, и уругваец в касание уложил в дальний угол – 1:0. Первый тайм, конечно, за Мусаевым.

Но в перерыве Семак выпустил Артура, который дал атаке больше ширины, и у лидеров "Зенита" оковы слетели с ног. На 48 минуте Клаудиньо отдал в штрафную из глубины на Кассьерру, колумбиец рядом с защитником "быков" Хуниором Алонсо и принять мяч успел, и развернуться, и уложить 16-й гол в сезоне верхом в дальний угол – 1:1. А на 63-й автор этого красавца протащил круглого почти из центра и отдал налево на Артура, бразилец убрал на замахе бросившегося в подкат полузащитника Кади, и тоже уложил точно в дальний – 2:1 уже в пользу "Зенита".

После этого из ключевых событий была разве что красная защитнику "Краснодара" Витору Тормене уже на исходе встречи. "Зенит" оторвался от "быков" на четыре очка, и теперь уже если и проиграет шестой титул подряд, то только сам себе.

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА (Москва)

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Столичное дерби статистических близнецов. Смотрите сами.

И "железнодорожники", и "армейцы" к 24 туру набрали 36 очков и делили четвертое-пятое место. Пришли они к этому с идентичными показателями побед, ничьих и поражений: девять-девять-четыре. "Локо" и ЦСКА пропустили равное количество мячей – 28. Правда, красно-синие забили больше – 40 против 35 у красно-зеленых. Но даже близнецы чем-то отличаются, согласитесь.

Есть и другие расхождения. "Локо" скверно набирает очки весной: одна победа в четырех марто-апрельских матчах. Еще и вылет из Кубка испортил вообще все. Федотов и его команда после рестарта сезона выглядела куда лучше: две победы и две ничьи в РПЛ, да и поход за Кубком продолжается. При этом в 2024 году обострилась болячка – слабоватые вторые таймы на фоне классных первых.

В этом же матче "Локо" сыграл так, что ЦСКА испытывал дискомфорт практически все 90 минут. Во многом, причина в экспериментальной линии защиты: основные центрбеки Виллиан Роша и Игорь Дивеев сыграть не смогли, пришлось выставлять тройку с Мойзесом, Ильей Агаповым и номинальным опорным хавбеком Сашей Зделаром. Резвые Максим Глушенков и Сергей Пиняев в первом тайме их буквально задергали, но до поры хозяевам не удавалось изменить цифры на многочисленных табло арены в Черкизово.

При этом выдержав стартовый натиск, ЦСКА после 20 минуты выдал серию у ворот голкипера "Локо" Ильи Лантратова. Для начала Иван Обляков вырезал направо на нашедшего пространство Аббоса Файзуллаева, но армейский талант не сумел переиграть вратаря. Тут же угловой обернулся идеальной подачей на дальнюю от Виктора Давилы, а стоящий в одиночестве Обляков ударил головой мимо створа.



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

После этого "Локо" вновь забрал мяч в ноги, а в конце тайма сконструировал шальной гол: Глушенков выдал блестящую дальнюю передачу на Илью Самошникова, а тот вместо прорыва в штрафную решил в касание долбануть из-за нее. Игорь Акинфеев повидал в своей жизни многое, но даже он не смог подстроиться под чудаковатую траекторию сферы – 1:0 в пользу красно-зеленых.

Но если первые 45 минут были триллером, то вторые – фильмом ужасов. Для начала ЦСКА удался быстрый гол. Таймер отсчитывал 53-ю минуту, Файзуллаев хлестко подал точно на голову Тамерлану Мусаеву, и габаритный форвард спокойно прошил Лантратова – 1:1. Но гости даже отпраздновать толком не сумели, как снова "Локо" вышел вперед. На 55-й минуте Зделар в штрафной неудачно подставил ногу под прострел, мяч у Глушенкова, тот катит в угол, круглый попутно задел Евгения Морозова, на которого и записали гол – 2:1.

Тут же третий, но справедливо не засчитанный: удачно разыгранный угловой, но подача феерящего Глушенкова в воздухе пересекла лицевую. Максим расстраивался недолго. ЦСКА неудачно отбился, Глушенков нашел идеальным забросом очутившегося в штрафной защитника Лукаса Фассона, которого бросили вообще все. Бразилец прощать не стал – 3:1 и полная катастрофа для "армейцев". Дело было на 64-й минуте.

Но каков Федотов! Рулевой ЦСКА выпустил в помощь Мусаеву еще двух разноплановых форвардов: юркого техничного Федора Чалова и фактурного Антона Заболотного. И тренерский штаб сумел вывернуть атакующий тумблер на полную. На фоне нарастающего давления "армейцев" Галактионов снял с игры Глушенкова, после чего игра впереди без автора трех голевых передач просто развалилась.

В итоге Федотов, уж простите за каламбур с учетом прозвища "армейцев", "на коне". На 80 минуте Обляков забрал подбор и отдал на Файзуллаева, тот пробил, Лантратов потащил, а Заболотный добил – 2:3. А на 87-й и все 3:3 – корвалол в студию! Очередной угловой ЦСКА, подача на голову Мусаеву, тот скидывает на Агапова, и Илья прошивает тезку Лантратова.

И эта ничья – на пользу лишь идущему третьим и играющему в воскресенье "Динамо", которое получило шанс оторваться от группы преследователей. Но было круто: спасибо командам за огненный вечер субботы.