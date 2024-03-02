Сухо, но увлекательно: "Зенит" и "Спартак" ввязались в драку прямо с рестарта РПЛ

2 марта состоялся первый суперматч после возобновления Мир Российской Премьер-лиги: в 19-м туре в дерби двух столиц сошлись "Зенит" и "Спартак". Гранды из Санкт-Петербурга и Москвы разошлись по нулям – пусть и довольно ярким. О летящих искрах на поле "Газпром-Арены" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Предматчевые расклады

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Де-юре Мир Российская Премьер-лига вернулась к нам вечером 1 марта, когда в бой вступили "Ростов" и "Крылья Советов". Но давайте будем честными: для широкой публики чемпионат де-факто возобновился дерби двух столиц.

"Зениту" (который с 36 очками ушел на зимний перерыв вторым, пропустив вперед "Краснодар") нужно было стартовать с места в карьер, чтобы с первых же дней весны навязать борьбу "быкам". "Спартак" же, заработав за лето-осень 30 баллов, был на пятом месте, но до третьего – всего два очка. Да и команде Абаскаля наверняка хотелось отомстить за первый круг, где красно-белые дома проиграли сине-бело-голубым 1:3.

"Зенит" и "Спартак" в перерыве чемпионата потратили на трансферы больше всех. Но петербуржцы выиграли эту гонку вооружений с запасом, отвалив, по данным СМИ, почти 30 миллионов евро за трех бразильцев – защитника Нино, вингеров Артура и Педро – плюс одного россиянина, Ильзата Ахметова из "Краснодара". При этом "Зенит" не потерял своих лидеров – хотя, по слухам, сменить обстановку очень хотел Вендел, а к лидеру бомбардирской гонки РПЛ Матео Кассьерре присматривались в Испании и Саудовской Аравии.

"Спартак" тоже потратил немало – 13 миллионов евро, но на одного футболиста: из нидерландского "Твенте" в Москву перебрался 21-летний костариканец Манфред Угальде. Ни игрок, ни клуб не скрывали, что судьбу перехода решили деньги. Но к чести Угальде надо сказать, что на сборах он поработал на славу и явно хотел показать, за кого боссы в Тушине так щедро раскошелились.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

К слову, в дерби схлестнулись победители двух предсезонных турниров: "Зенит" взял Кубок равноправия в Катаре, "Спартак" – Зимний кубок РПЛ в ОАЭ. Правда, воспоминания о прошедших сборах в Эмиратах у москвичей останутся так себе. Все потому, что вместо Санкт-Петербурга лидер красно-белых нидерландец Квинси Промес отправился в дубайский полицейский участок.

Антоха, как его любя называют спартаковские фанаты, себе не изменяет: футболист, у которого есть уже два обвинительных приговора на родине, совершил в Эмиратах некое "правонарушение". По данным инсайдеров, он якобы попал в ДТП и сбежал с места происшествия. Тут как тут появились власти Нидерландов, которые объявили игрока в международный розыск: прознали шумиху и быстро вступили в переговоры с ОАЭ об экстрадиции. Посему Промес не то что был недоступен к "Зениту" – вообще непонятно, когда он теперь выйдет на поле.

Практически все остальные ключевые лица наставнику "Спартака" Гильермо Абаскаля были в строю. Правда, сам тренер не мог присутствовать на бровке из-за дисквалификации, поэтому прилетел в Северную столицу, дал установку и упорхнул в Москву смотреть игру на базе. Его оппонент Сергей Семак и сам был на "Газпром-арене", и мог поставить в состав кого угодно – в рамках лимита, само собой.

Ход игры

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Многие ждали, что "Зенит" размажет "Спартак" по газону родного для себя стадиона, но с первых же минут стало ясно, что ничего подобного не будет и близко. По сути, все 90 минут соперники пытались прощупать слабые места оппонента, но команды так здорово поработали на сборах, что фактически парализовали друг друга в атаке за счет отличного движения и умных тактических ходов. Особенно в первом тайме, пока сил поддерживать ударный темп борьбы было вагон.

За первые 45 минут было всего два удара по воротам, и оба – в исполнении петербуржцев. Да еще и в самом начале тайма красно-белые чуть не сотворили френдли фаер: хозяева разыграли стандарт с навесом в центр штрафной, мяч нашел голову защитника гостей Алексиса Дуарте, а тот случайно киксанул его в дальний угол. Голкипер "Спартака" Александр Максименко вынести круглого из ворот уже не успевал, но на его счастье спасать отечество бросился Даниил Хлусевич, который поставил шлагбаум на пути футбольного снаряда.

Это был один из двух топ-моментов в первые 45 минут. Второй случился на 34-й, когда заброс в штрафную крайнего защитника "Зенита" Дугласа Сантоса закончился ударом головой Артура с близкого расстояния – Максименко потащил из-под перекладины. "Спартак" же впереди давал неплохое движение и результативный высокий прессинг, заставив соперника пару раз ошибиться у своих ворот. Но в итоге голкипер хозяев Денис Адамов так ни разу и не вступил в игру.

Вторые 45 минут прошли для вратаря "Зенита" куда более нервно. Во многом благодаря активности Угальде, который в первом тайме был наконечником прессинга, а во втором стал острием атак. В самом дебюте второго отрезка матча костариканец сначала накрутил Нино на правом фланге и чуть неточно пробил мимо левой штанги, а спустя пару мгновений заработал опасный штрафной, после которого Хесус Медина ударил точнеханько в Адамова.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

После ударной пятиминутки началось перетягивание каната. "Зенит" держал мяч по-хозяйски, "Спартак" искал счастье на стандартах и в контратаках. Стоящих моментов пришлось ждать аж до последней 15-минутки, и здесь больше преуспели подопечные отсутствующего на игре Абаскаля. На 76-й Антон Зиньковский принял мяч в штрафной и солидно закрутил в дальний – мяч разминулся с углом на пару сантиметров. А спустя пару минут уже Медина исполнил радиоуправляемый удар под перекладину, но прыжку Адамова можно только позавидовать.

"Зенит" в последние 15 минут свой самый реальный шанс на результативную атаку получил благодаря Максименко. Голкипер "Спартака" сделал неважнецкий кросс налево в сторону Данила Пруцева, Вендел перехватил посылку, прошел по бровке и запустил мяч в районе 11 метров, а тот возьми да и пролети мимо всех на свете. Был еще неплохой удар Кассьерры с близкого расстояния из сложной ситуации, и зрителям за воротами даже показалось, будто вот оно чудо! Но нет: мяч погладил сетку с внешней стороны.

И ведь могли красно-белые наказать соперника за расточительность! На самых последних секундах "Спартаку" удалась, пожалуй, самая яркая комбинация: группа атаки разыграла фирменную стенку, на мгновение вернув нас в золотые красно-белые 1990-е годы, но финальный выстрел Михаила Игнатова совсем чуть-чуть не достиг цели.

Это те 0:0, которые реально было нескучно смотреть. Да еще и те, что сохранили интригу в чемпионате. Лидер таблицы "Краснодар" 2 марта дал шанс петербуржцам приблизиться к себе, упустив победу на последних секундах в домашней игре с "Рубином", но осечка сине-бело-голубых сохранила статус-кво в табели о рангах.

"Спартак" же сравнялся по очкам с шедшим четвертым "Локомотивом" и даже обошел того по дополнительным показателям, но не окончательно – у "железнодорожников" в воскресенье дерби против "Динамо", результат которого и расставит всех по своим местам.

