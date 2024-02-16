16 февраля, 16:56Спорт
Осужденного футболиста "Спартака" Промеса объявили в международный розыск
Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"
Футболист московского "Спартака" Квинси Промес, который был осужден в Нидерландах за контрабанду наркотиков, был объявлен в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимена.
По его словам, Нидерландам не удалось добиться экстрадиции футболиста.
"Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции", – отметил он.
По словам Ваттимена, в Нидерландах не могут повлиять на данный вопрос, так как зависят в этой теме от других стран.
14 февраля Окружной суд Амстердама избрал Промесу меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Ситуация произошла в конце января 2020 года в порту Антверпена, когда контрабандисты выгрузили партию из 650 килограммов наркотиков и перевезли ее в ангар недалеко от порта.
Спортсмена заподозрили в том, что он имеет отношение к этой контрабанде. Мужчину обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга. Он был зафиксирован после кражи 400 килограммов наркотиков.
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