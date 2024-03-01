Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса – СМИ

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Нидерланды ведут с ОАЭ переговоры об экстрадиции футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, сообщает РИА Новости.

При этом пока прокуратура не подтверждает, что властям ОАЭ был сделан официальный запрос.

29 февраля правоохранительные органы Дубая задержали игрока московского футбольного клуба "Спартак" и гражданина Нидерландов Квинси Промеса во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. По информации полицейских, футболист находится в участке "Аль-Хаванидж".

В 2023 году в Нидерландах игрока московского клуба признали виновным в нападении на двоюродного брата, поэтому суд назначил ему 18 месяцев колонии. Инцидент с родственником Промеса произошел еще в 2020 году.

Спустя время футболист направил апелляцию по делу, однако в результате решение суда осталось в силе.

Амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Инцидент случился тоже в 2020 году. В феврале этого года его объявили в международный розыск, но добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.



Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции