01 марта, 14:42Спорт
Футболист "Спартака" Промес находится в одном из полицейских участков Дубая
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Правоохранительные органы Дубая 29 февраля задержали игрока московского футбольного клуба "Спартак" и гражданина Нидерландов Квинси Промеса во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Об этом сообщает ТАСС .
Сейчас, по информации полицейских, футболист находится в участке "Аль-Хаванидж".
Ранее прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить информацию некоторых СМИ о задержании Промеса при прохождении паспортного контроля. По информации изданий, футболисты и тренеры "Спартака" вылетели на матч в Санкт-Петербург без него.
В 2023 году в Нидерландах игрока московского клуба признали виновным в нападении на двоюродного брата, поэтому суд назначил ему 18 месяцев колонии. Инцидент с родственником Промеса произошел еще в 2020 году.
Спустя время футболист направил апелляцию по делу, однако в результате решение суда осталось в силе.
Амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Инцидент случился тоже в 2020 году. В феврале этого года его объявили в международный розыск, но добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.
Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции
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