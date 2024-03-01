Футболист "Спартака" Промес находится в одном из полицейских участков Дубая

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Правоохранительные органы Дубая 29 февраля задержали игрока московского футбольного клуба "Спартак" и гражданина Нидерландов Квинси Промеса во время прохождения им пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Об этом сообщает ТАСС .

Сейчас, по информации полицейских, футболист находится в участке "Аль-Хаванидж".

Ранее прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить информацию некоторых СМИ о задержании Промеса при прохождении паспортного контроля. По информации изданий, футболисты и тренеры "Спартака" вылетели на матч в Санкт-Петербург без него.

В 2023 году в Нидерландах игрока московского клуба признали виновным в нападении на двоюродного брата, поэтому суд назначил ему 18 месяцев колонии. Инцидент с родственником Промеса произошел еще в 2020 году.

Спустя время футболист направил апелляцию по делу, однако в результате решение суда осталось в силе.

Амстердамский суд также избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Инцидент случился тоже в 2020 году. В феврале этого года его объявили в международный розыск, но добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.



Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции