Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание футболиста Промеса в ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить информацию о задержании футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ пресс-секретаря отделения прокуратуры в Амстердаме Эверта Бурстра.

До этого некоторые СМИ, ссылаясь на источник в футбольном клубе, заявили о задержании Промеса при прохождении паспортного контроля. Поэтому, уточняли журналисты, футболисты и тренеры "Спартака" вылетели на матч в Санкт-Петербург без него.

В прошлом году в Нидерландах Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 месяцам колонии. Инцидент произошел еще в 2020 году.

Позже футболист подал апелляцию по данному делу, но в итоге приговор остался в силе.

Кроме того, Амстердамский суд избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Преступление произошло в том же 2020 году. В феврале 2024 года его объявили в международный розыск, однако добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.

Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции