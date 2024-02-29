29 февраля, 21:04Спорт
Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание футболиста Промеса в ОАЭ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить информацию о задержании футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ пресс-секретаря отделения прокуратуры в Амстердаме Эверта Бурстра.
До этого некоторые СМИ, ссылаясь на источник в футбольном клубе, заявили о задержании Промеса при прохождении паспортного контроля. Поэтому, уточняли журналисты, футболисты и тренеры "Спартака" вылетели на матч в Санкт-Петербург без него.
В прошлом году в Нидерландах Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 месяцам колонии. Инцидент произошел еще в 2020 году.
Позже футболист подал апелляцию по данному делу, но в итоге приговор остался в силе.
Кроме того, Амстердамский суд избрал Промесу меру пресечения в виде 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Преступление произошло в том же 2020 году. В феврале 2024 года его объявили в международный розыск, однако добиться экстрадиции Нидерландам пока не удалось.
Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции
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