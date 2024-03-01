Большие траты "Зенита" и проблемы "Спартака": как клубы подготовились к рестарту РПЛ

1 марта МИР Российская Премьер-лига возвращается после зимнего перерыва. Два месяца клубы пахали на сборах, чтобы выдать максимум на финишной прямой. Выдержит ли чемпион первой части сезона "Краснодар" давление "Зенита", с каким багажом подходят столичные клубы и кто выиграет гонку аутсайдеров, разбирался спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Лидеры – плечом к плечу

За зимний перерыв уже могло позабыться, что первую часть чемпионата на первом месте завершил не "Зенит". Самым крепким орешком РПЛ оказался "Краснодар", который за 18 туров набрал 38 очков против 36 у петербуржцев. Дышать кому-то в спину на берегах Невы явно не хотят, и поэтому зимой отправились на шопинг в полюбившуюся в последние годы Бразилию. Оттуда "Зенит" привез за громадные деньги крепкого центрального защитника Нино и двух вингеров Артура и Педро. Да еще и прихватил из "Краснодара" Ильзата Ахметова, дабы разнообразить полузащиту.

За зиму команда Сергея Семака даже успела поживиться трофеем – Кубком равноправия. На предсезонном турнире, который прошел в Катаре, сине-бело-голубые выиграли в одну калитку все три матча с общим счетом 12:1. Но игры на сборах и битвы в официальных соревнованиях – две разные истории. Истинную силу петербуржцев будет видно уже в первом матче после возобновления сезона: 2 марта "Зенит" дома примет "Спартак".



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Краснодар" был не менее активен на трансферном рынке, но в СМИ то и дело просачивались новости, как "быки" не смогли договориться с тем или иным футболистом. В итоге только два игрока на вход: опытный 29-летний бразильский форвард Виктор Са, у которого за плечами есть выступления за немецкий "Вольфсбург", и колумбийский опорник Кевин Кастаньо. Последнего, к слову, специалисты называют настоящей удачей для "Краснодара" – подвижный работящий игрок на такой позиции уж точно не помешает в гонке за титул.

Ну, а то что Ахметов ушел к конкурентам: да, честно говоря, у наставника команды Владимира Ивича он не был игроком старта. Других же футболистов "Краснодару" удалось сохранить. Особенно громко болельщики выдохнули, когда остались Эдуард Сперцян и Джон Кордоба – а их очень хотели видеть в Европе. Плюс не растащили талантливую местную молодежь, так что Ивич зимой мог спокойно поработать над отточкой командных взаимодействий. Поможет ли это "быкам" взять первое чемпионство в истории, узнаем совсем скоро.

Москва не спит

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пожалуй, главная трансферная новость зимы в РПЛ прилетела из стана "Спартака". Красно-белые в условиях, когда против России едва ли не вся Европа, умудрились подписать 21-летнего костариканского таланта Манфреда Угальде из нидерландского "Твенте" (клубу даже пришлось консультироваться, не является ли это нарушением санкций против РФ). Да, пришлось заплатить за него немаленькие 13 миллионов евро, но нападающий работой на сборах уже показал, что все это было не зря.

У Угальде наклевывается хорошая связка с Квинси Промесом, который этой зимой попал на первые полосы мировых газет не из-за своей яркой игры в футбол. На родине его признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата, из-за чего легенду "Спартака" даже объявили в международный розыск. Но пока юристы нидерландца подают апелляции, сам Квинси готовится зажечь этой весной – он в неплохой форме. Как и вся команда, которая в феврале выиграла Зимний кубок РПЛ. Правда, прямо перед вылетом в Россию со сборов Промес, по данным СМИ, оказался в полиции Дубая – сплошные неприятности. Хоть этот эпизод вроде как и не связан с уголовным преследованием лидера красно-белых.

Одним из главных хедлайнеров зимы "Спартак" стал еще и благодаря своему тренеру – Гильермо Абаскалю. Как только на родине испанца заваливался клуб Ла Лиги, СМИ тут же отправляли его туда спасать отечество. Но в итоге Абаскаль прошел с командой все сборы и готов дать бой "Зениту" в 19-м туре. Пока красно-белые идут на пятом месте, но до третьего – всего два очка.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На той самой третьей строчке пока находится "Динамо". Команда Марцела Лички не проявила на трансферном рынке вообще никакой активности, лишь отпустив в Израиль Даниила Лесового. Судя по всему, тренерский штаб сделал акцент на сыгранности, так как фирменный атакующий футбол чешского специалиста требует филигранных взаимодействий. Из 10 товарищеских игр бело-голубые проиграли только один – и тот вторым составом. Неплохой задел перед рестартом сезона, но, как правило, статистика "товарняков" вообще ни о чем не говорит – ждем официальных игр.

Между "Динамо" и "Спартаком" на четвертое место затесался "Локомотив". Главный зимний трансфер "железнодорожников" укрепил линию защиты: из "Страсбура" переехал француз Жерзино Ньямси. А вот новичок в атаке – босниец Саид Хамулич – пока выглядит темной лошадкой. Ни в "Тулузе", ни в "Витессе", где он играл в последнее время на правах аренды, нападающий так и не порадовал болельщиков голами. Возможно, РПЛ станет лигой, которая раскроет его талант. Кстати, Хамулич и компания сойдутся в равной схватке с "Динамо" и "Локомотивом" уже 3 марта – будет жарко.

Ниже всех в таблице – на восьмой строчке – из столичных клубов пока находится ЦСКА. На трансферном рынке команда Владимира Федотова сделала ставку на молодежь: вернула из "Балтики" своего воспитанника форварда Тамерлана Мусаева и взяла двух зарубежных талантов – алжирца Сид Ахмеда Айссауи (по данным СМИ, охоту за ним вела половина Европы) и иранца Амирхоссейна Риванди. Но есть вопросы по состоянию одного из лидеров "армейцев" Аббоса Файзуллаева, который ползимы вместо сборов с командой тащил сборную Узбекистана на Кубке Азии. Да и непонятно настроение Федора Чалова, у которого, как говорят, непросто идут переговоры о новом контракте. Ну зато наконец-то после тяжелой травмы возвращается Игорь Дивеев – оплота обороны ЦСКА ой как не хватало.

Игра на выживание

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Главный аутсайдер первой части сезона – "Сочи" – стал одним из самых громких клубов российской футбольной зимы, устроив настоящую кадровую революцию. Южане закупились на славу и пригласили на тренерский мостик бывшего рулевого сборной Испании Роберт Морено. Правда, в "Монако" и "Осасуне", где он работал до России, специалист показал себя не сказать что восхитительно. Да и футбол Морено ставит довольно сложный – с акцентом на владении, а для его идеального воплощения нужны и высококлассные игроки, и куда больше времени на подготовку. Что получится из этого эксперимента в условиях, когда до зоны переходных матчей отставание в четыре очка, а до спасительной 12-й строчки – все восемь – одна из главных интриг этой весны.

Предпоследний клуб РПЛ – "Балтика" – тоже устроил перестройку прямо по ходу сезона, подписав, по сути, новую команду. Правда, в отличие от "Сочи", перемен в тренерском кресле здесь не было: с калининградцами продолжает работать Сергей Игнашевич. Балтийцы чуть ближе к спасительным от прямого вылета из РПЛ местам, но и им в битве за место под солнцем придется несладко. К слову, "Балтика" и "Сочи" сыграют между собой уже в первом матче после возобновления сезона 3 марта, и от итога этой встречи наверняка будут зависеть будущие перспективы в битве за Премьер-лигу.

На 13-м и 14-м местах, дающих право на сохранение прописки в РПЛ через переходные матчи, пока устроились "Ахмат" и "Оренбург". Тренеров здесь не меняли, состав укрепляли точечно – в целом обычная работа. Если бы не одна пикантная деталь: новичок "Оренбурга" Хорди Томпсон. Чилиец уехал из Южной Америки под залог квартиры агента, так как дома его обвиняют в попытке задушить свою бывшую пассию. А это значит, что в Премьер-лигу прибыл очередной парень, у которого могут быть проблемы с законом.

Будет ли он таким же дерзким на футбольном поле и кто в итоге выживет в борьбе за право остаться в РПЛ, узнаем в ближайшие месяцы.

