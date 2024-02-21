21 февраля, 21:36Спорт
Суд Амстердама не принял решение по апелляции Промеса
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Суд в Амстердаме не принимал никакого окончательного решения в отношении апелляции футболиста "Спартака" Квинси Промеса, сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.
"Вчера состоялось так называемое предварительное слушание по данному делу. Это было краткое слушание, и никакого окончательного решения принято не было", – приводит РИА Новости ее слова.
Она подчеркнула, что суд не отклонил апелляцию и рассматривать данный вопрос будут позже. В свою очередь, предварительное слушание Зейлстра назвала формальным этапом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Амстердаме отклонили апелляцию Промеса по делу о нападении на родственника. Журналисты писали, что суд счел ходатайство нецелесообразным.
Летом 2023 года спортсмена приговорили к 18 месяцам заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах.
При этом 16 февраля этого года Промеса объявили в международный розыск. Однако поводом послужил не только инцидент с нападением, но и обвинения в контрабанде наркотиков. Уточнялось, что футболист передал 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга.
Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции
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