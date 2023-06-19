13:40Спорт
Адвокат Промеса сообщил, что футболист обжалует решение суда о тюремном заключении
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Член столичного футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Спортсмен продолжит добиваться отмены приговора о тюремном заключении, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича.
По словам правозащитника, Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.
"После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято", – подчеркнул Малевич.
Ранее Промеса стали подозревать в причастности к контрабанде наркотических средств. Мужчину обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.
Вместе с этим футболиста начали подозревать в том, что он порезал ножом своем двоюродного брата. Уточнялось, что родственник получил удар чуть ниже коленной чашечки. По этому делу Промеса арестовали в 2020 году, однако позже отпустили.
19 июня стало известно, что нидерландского футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев.
Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений
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