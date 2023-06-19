Адвокат Промеса сообщил, что футболист обжалует решение суда о тюремном заключении

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Член столичного футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Спортсмен продолжит добиваться отмены приговора о тюремном заключении, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича.

По словам правозащитника, Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.

"После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято", – подчеркнул Малевич.

Ранее Промеса стали подозревать в причастности к контрабанде наркотических средств. Мужчину обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

Вместе с этим футболиста начали подозревать в том, что он порезал ножом своем двоюродного брата. Уточнялось, что родственник получил удар чуть ниже коленной чашечки. По этому делу Промеса арестовали в 2020 году, однако позже отпустили.

19 июня стало известно, что нидерландского футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев.

Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений