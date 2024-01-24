Обвинение потребовало 9 лет лишения свободы Промесу за контрабанду наркотиков

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Нидерландская прокуратура потребовала приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к девяти годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеканал ESPN с заседания суда.

Отмечается, что спортсмен на заседании суда не присутствовал, так как находится на тренировочном сборе "Спартака" в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Промеса в Нидерландах подозревают в причастности к контрабанде наркотических средств. Мужчину обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов наркотиков в июле 2019 года.

Вместе с этим голландский суд признал футболиста виновным в том, что он нанес удар ножом своему двоюродному брату. Уточнялось, что родственник получил удар чуть ниже коленной чашечки. По этому делу Промеса арестовали в 2020 году, однако позже отпустили.

19 июня 2023 года стало известно, что нидерландского футболиста признали виновным в нападении на брата. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев.

"Актуальный репортаж": футболист "Спартака" Промес приговорен к 1,5 годам заключения