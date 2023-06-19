Суд приговорил футболиста "Спартака" Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на брата

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Нидерландского футболиста Квинси Промеса, выступающего за московский "Спартак", признали виновным в нападении на двоюродного брата и приговорили к 18 месяцам колонии. Соответствующее решение принял суд Амстердама, сообщает Reuters.

Речь идет о происшествии, которое случилось на вечеринке еще в 2020 году. Промес нанес своему двоюродному брату ножевые ранения. Суд постановил, что было совершено нападение с отягчающими обстоятельствами.

Некоторое время суд не мог принять решение по этому делу, поскольку доказательная база вызывала сомнения.

Ранее Промеса стали подозревать в причастности к контрабанде наркотиков. Его обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

Уточнялось, что спортсмен также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Как сообщалось, он получил удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Промеса арестовали по данному делу в 2020 году, но позднее выпустили из-под стражи. Слушания по обоим делам были запланированы на 5 июня в Амстердаме.



Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений