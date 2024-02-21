21 февраля, 16:55Спорт
В Амстердаме отклонили апелляцию Промеса по делу о нападении на родственника
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Амстердамский Апелляционный суд отклонил апелляцию футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В этой связи приговор о 18 месяцах колонии остался в силе. В пресс-службе утончили, что инстанция сочла ходатайство нецелесообразным.
Речь идет о ситуации, которая произошла еще в 2020 году. По данным следствия, на семейной вечеринке Промес нанес родственнику удар ножом.
В июне прошлого года суд Амстердама приговорил футболиста к 18 месяцам заключения. Промеса обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах.
16 февраля спортсмена объявили в международный розыск. Поводом для этого послужил не только инцидент с родственником, но и обвинения в контрабанде наркотиков.
Так, 14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам колонии. Футболиста обвинили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга. Он был выявлен после кражи 400 килограммов наркотиков.
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