Карту болельщика оформили около 1,6 млн человек – Минспорт РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Около 1,6 миллиона человек оформили карту болельщика, из них 200 тысяч человек сделали это удаленно. Об этом рассказал министр сорта России Олег Матыцин, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Матыцин, Минспорта РФ делает все для удобства болельщиков, чтобы они могли наслаждаться игрой, находясь в максимальной безопасности.

"Благодаря карте болельщика футбол может стать видом качественного и спокойного семейного досуга", – подчеркнул Матыцин.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от карты болельщика в футболе не планируется отказываться, а в хоккее данную меру и не намеревались вводить. Он отметил, что В футболе вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков.

С 1 февраля 2023 года Fan ID можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале "Госуслуги". На приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.