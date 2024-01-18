Путин поручил упростить внесение в паспорт РФ отметок о детях старше 14 лет

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Владимир Путин поручил правительству РФ оценить целесообразность внесения в российский паспорт отметок о детях старше 14 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, президент России также поручил упростить процедуры, связанные с проставлением такой отметки, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок.

Отмечается, что доклад по данному поручению должен быть представлен до 1 июля этого года.

Ранее сообщалось, что паспорт РФ занял 51-е место в ежегодном индексе привлекательности паспортов по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Уточнялось, что высокие позиции заняли страны, паспорта которых дают возможность без визы посещать наибольшее число государств и территорий.

До этого стало известно, что правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ. Так, новые паспорта могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными.