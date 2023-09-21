МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта для россиян за рубежом

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МИД России предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с 30 до 35 долларов США, а биометрического сроком на 10 лет – с 80 до 90 долларов США. Также вырастет цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет: с 10 до 15 долларов – за обычный паспорт и с 40 до 50 долларов – за биометрический.

Размер действующих ставок сборов, взимаемых за совершение консульских действий в загранучреждениях, не индексировался с момента их утверждения постановлением правительства РФ в 2010 году. При этом с того времени покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, вследствие инфляции снизилась более чем на 30%.

"С учетом изложенного, предусматривается корректировка ставок сборов в сторону увеличения. При этом в отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит 5–10 долларов США, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, МИД предлагает в два раза увеличить цену за оформление заявления о выходе из гражданства РФ в общем и в упрощенном порядке – с 65 до 130 долларов. Вырастет стоимость оформления и других документов и справок. К примеру, консульский сбор за нотариальные действия по удостоверению брачного договора предлагается повысить со 100 до 110 долларов, по удостоверению завещаний – с 25 до 35 долларов.

В июле сообщалось, что общая стоимость оформления электронной визы для иностранцев с учетом издержек не превысит 52 доллара. Дети в возрасте от шести лет смогут сделать электронную визу всего за 2 доллара с учетом транзакционных издержек.

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов подчеркнул доступность российской электронной визы и привел в пример шенгенскую визу, при оформлении которой необходимо потратить 80 евро. Он добавил, что сохраняемые Москвой меры в визовой политике "являются асимметричным ответом" на недружественные шаги ЕС.

Ранее стало известно, что российские электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью этого года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Электронная карта позволит путешественникам бронировать туры, а также оплачивать услуги и покупки на территории РФ. Открыть счет можно будет без личного присутствия в России.

Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее