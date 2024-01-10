Паспорт РФ занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире

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Паспорт Российской Федерации занял 51-е место в ежегодном индексе привлекательности паспортов по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Согласно данным, высокие позиции заняли страны, паспорта которых дают возможность без визы посещать наибольшее число государств и территорий. В то же время количество стран и территорий, доступных гражданам России без визы, выросло со 115 до 119, говорится в материале.

Отмечается, что индекс привлекательности паспортов публикуется Henley&Partners с 2006 года. Он рассчитывается на основании официальных данных, которые предоставляет Международная ассоциация воздушного транспорта для 199 государств и территорий.

Так, в первой публикации рейтинга российский паспорт занял 62-ю строчку с возможностью посещения без визы 35 стран. Самую высокую позицию – 38-е место – паспорт РФ занял в 2014 году.

Как указано в статье, первую строчку рейтинга делят шесть стран – Германия, Испания, Италия, Франция, Япония и Сингапур, вторую – Финляндия, Швеция и Южная Корея, третью – Австрия, Дания, Нидерланды и Ирландия. Последние места в индексе заняли Ирак, Сирия и Афганистан.

В 2022 году паспорт РФ находился в рейтинге на 50-м месте. Он оказался между документами Палау и Боснии и Герцеговины. При этом первую строчку тогда занял японский паспорт, обладатели которого могли путешествовать в 193 страны без визы.

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