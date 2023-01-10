Назван лучший паспорт для путешествий в 2023 году

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Паспорт Японии возглавил рейтинг мобильности документов на 2023 год, составленный консалтинговой компанией Henley&Partners. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, японские подданные имеют безвизовый доступ в 193 страны из 227. На втором месте рейтинга расположились Южная Корея и Сингапур, чьи граждане могут посетить без оформления визы 192 государства.

Третье место рейтинга заняли паспорта Германии и Испании, предоставляющие безвизовый доступ в 190 стран. Россия со 118 странами, доступными для граждан без оформления визы, расположилась на 49-м месте.

Замкнули рейтинг паспорта Сирии, Ирака и Афганистана, чьи граждане могут посетить без виз 30, 29 и 27 государств соответственно.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия прорабатывает вопрос о введении безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива. По его словам, это коснется в том числе Бахрейна и Саудовской Аравии.

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